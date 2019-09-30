التحقيقات في إصابة ضابط وأمين شرطة على يد مسجلين بأطفيح

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول إصابة ضابط وأمين شرطة، على يد مسجلين خطر حاولا الهرب من مأمورية خرجت لضبطهما، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للضابط وأمين الشرطة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



كشفت التحقيقات الأولية عن التفاصيل الكاملة للواقعة، حيث تبين أنه أثناء خروج قوة أمنية برئاسة النقيب عبدالحكيم حماد معاون مباحث مركز أطفيح، وأمين شرطة خالد شويمي لضبط مسجلين خطر وهما "مصطفى. ك. ع"، و"ياسر. م. ش" هاربين من أحكام قضائية، وفور استشعار المتهمين بوجود القوة الأمنية أطلقا النيران صوب الشرطة فأسفرت عن إصابة الضابط وأمين الشرطة.



تم القبض على المتهم الأول وجار ضبط الثانى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.