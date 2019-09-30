المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مصوغات سيدة في المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الاثنين، تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سرقة مصوغات ربة منزل بالإكراه في المطرية.



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من "وحيد. م" موظف، يفيد بأنه أثناء تواجد زوجته في منزلها فوجئت بأحد الأشخاص يطرق على باب شقتها ويخبرها أنه عامل بشركة الغاز، وبفتحها الباب لمعرفة هويته، فوجئت بشخصين مجهولين يرتديان أقنعة على وجههما كتما أنفاسها لمنعها من الاستغاثة بأحد، ثم ظهر شخص ثالث استولى على مصوغاتها، وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة الشقق السكينة.



وتبين أن التشكيل مكون من "إيهاب. م" عاطل، و"السيد. ع" مسجل خطر، و"فهيم. ج" سائق توك توك، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تم ضبط المتهم الأول وبحيازته سلاح أبيض "مطواة"، وأرشد عن باقي المتهمين.