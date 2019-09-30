الليلة.. محمد الباز ينفرد بمستندات تكشف حجم فساد محمد على في "90 دقيقة"

يكشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، لأول مرة بالوثائق والمستندات عن حجم فساد المقاول الأجير محمد علي، وكيف استعان بأسماء شركاء وهميين في شركاته للحصول على قروض ومشروعات بالباطل، وذلك في الثامنة مساء اليوم الاثنين.



ويفضح "الباز" تفاصيل جديدة عن علاقة المقاول الأجير محمد على بشركائه، وكذلك علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وكيف تعمل الجماعة الإرهابية على إيجاد بدائل له خلال الفترة المقبلة.



وينفرد "الباز" بعرض تسجيلات صوتية جديدة تفضح مخطط الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على نشر الفوضى والعنف في الشارع، وعلاقة هذا المخطط بالمقاول الأجير محمد على.



ويستعرض "الباز" تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بحل مشكلات المواطنين، وتحسين منظومة التموين للأسر المصرية.



ويستضيف الكاتب الصحفي الكبير أسامة سرايا، في حوار خاص، للحديث حول قضايا الساعة، ورؤيته في الإنجازات الاقتصادية، والدعوات الفاشلة للإخوان، وتزييف وأكاذيب إعلام الجماعة، ودور الإعلام المصري في التصدي لأكاذيبهم ونشر الوعي.