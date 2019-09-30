"جمال حمدان" شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51

اختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، جمال حمدان، أحد أعلام الجغرافيا، شخصية المعرض في الدورة الـ51، المقرر إنطلاقها في 22 يناير 2020 بالتجمع الخامس، مشاركة السنغال ضيف شرف الدورة، وأن يكون عنوانه " مصر أفريقيا ثقافة التنوع".



جمال حمدان صاحب القدرة الثاقبة على استشراف المستقبل، وأول من تنبأ إلى تفكيك الاتحاد السوفيتى وأشار إلى أن "التطرف الدينى" سيكون معضلة عالمنا الحالي، يعد صاحب كتاب "شخصية مصر"، واحدًا من قلة محدودة للغاية من المثقفين الذين نجحوا في حل المعادلة الصعبة المتمثلة في توظيف أبحاثهم ودراساتهم من أجل خدمة قضايا الأمة، حيث خاض من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم معركة شرسة لتفنيد الأسس الواهية التي قام عليها المشروع الصهيوني في فلسطين.



جمال حمدان صاحب السبق في فضح أكذوبة أن اليهود الحاليين هم أحفاد بني إسرائيل الذين خرجوا من فلسطين خلال حقب ما قبل الميلاد، وأثبت في كتابه "اليهود أنثروبولوجيا" الصادر في عام 1967، بالأدلة العملية أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين قبل الميلاد، وإنما ينتمي هؤلاء إلى إمبراطورية "الخزر التترية" التي قامت بين "بحر قزوين" و"البحر الأسود"، واعتنقت اليهودية في القرن الثامن الميلادي، وهو ما أكده بعد ذلك بعشر سنوات "آرثر كوستلر" مؤلف كتاب القبيلة الثالثة عشرة الذي صدر عام 1976.



حصل جمال حمدان على جائزة الدول التشجيعية في العلوم الاجتماعية، جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة 1986م، وجائزة التقدم العلمي من الكويت 1992م، 1959، وكذلك حصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى عن كتابه "شخصية مصر" عام 1411هـ ـ 1988، ورحل فى عام 1993.