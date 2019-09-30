المشدد 5 سنوات لبائع بتهمة حيازة مواد مخدرة في السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بائع خردوات بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في السلام.



وكانت معلومات وردت لمباحث السلام بأن المتهم "هاني. م" الشهير بـ"دومة" يمارس نشاطًا إجراميًا ويتاجر في أقراص عقار الترامادول المخدر.



وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وبحوزته 6 آلاف قرص مخدر، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار بها والربح السريع.