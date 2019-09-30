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اقتصاد

لأول مرة.. "قطاع الأعمال" تنفذ أكبر مشروع لـ"التحول الرقمى"

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:20 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام أكبر خطة لتحول الرقمي للشركات، عبر برنامج تطوير نظم الإدارة في الشركات، في إطار الخطة العامة؛ لتأهيل أداء العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.

واشتملت خطة قطاع الأعمال التي أعلنت عنها الوزارة في التحول الرقمي، عبر تطوير آليات العمل في الشركات من النظام القديم إلى النظام الحديث الممكين، من خلال سيستم تكنولوجي، حيث يتم التعامل عبر برامج وشبكات خاصة بنظام العمل، بدلًا من النظام الورقي القديم المعتمد على العمالة البشرية.

واشتمل برنامج مشروع التحول الرقمى علي تأهيل العمالة على التعامل مع النظام الحديث، الذي يشتمل التعاملات البنكية عبر التطبيقات الإلكترونية، بخلاف نظم البيع والتسويق أون لاين.

من جانبه، قال حمدي أحمد، رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركته تنفذ مشروع التحول الرقمي، وفقًا لخطة وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة.

وأضاف "أحمد" في تصريح خاص، عن أنه تم التعاقد مع شركة مايكروسوفت؛ لتدشين برنامج خاص بالتخطيط والموارد البشرية والمعاملات التجارية، حيث يشمل المرحلة الأولى فى إدارة المخازن والمالية والتجاري والفروع.

وأشار إلى أن مشروع التحول الرقمي سيغلق باب الفساد في شركات قطاع الأعمال العام، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في مصر؛ لتحول الشركات العامة إلى مشروع التحول الرقمي والعمل المميكن.

ولفت إلى أن مشروع التحول الرقمي يقوم على، أولًا تطبيق مبادئ الحكومة والشفافية والبيانات تكون سريعة ودقيقة؛ مما يجعل اتخاذ القرار سريعًا ويغلق باب الفساد، موضحًا بالقول: "المرحلة الأولي هي العمل التجاري والمالي والمبيعات، بحيث نكون شبكة كاملة من فروع الشركة المدارة ذاتيًا، وهناك تخطيط ومجلس الإدارة".

وأشار إلى أنه من خلال التحول الرقمي سيكون هناك ربط بين الشركة القابضة والشركات التابعة والشركة القابضة والوزارة عبر نظام إلكتروني.

وأكد أنه سيتم تطوير العنصر البشري، كونه أهم عنصر في منظومة قطاع الأعمال، التي تعتمد على النظام القديم، بحيث سيتم تحويلها إلى النظام الجديد.

وفي وقت سابق، ذكر وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تنفذ أكبر نامج للتحول الرقمي في تاريخ شركات قطاع الأعمال، حيث سيتم البدء بمكينة 70 شركة تابعة، في إطار العمل على تطوير النظام الإداري في الشركات.

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