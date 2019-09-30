مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون.



تلقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقيه بلاغًا من مركز مركز وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الصحراوي.



انتقل ضباط المباحث والمقدم بهاء الكردي، رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية، وسيارتا إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها، مما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه.



وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين من مستقلي السيارة، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.