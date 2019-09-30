خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحرُّكات تركيا للإضرار بمصر ودول المنطقة تأتي في مسارات متوازية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية DMC، أن المسار السياسي يتمثل في التدخل في شئون هذه الدول ومحاولة تحريك بعض الجماعات، خاصة جماعات الإسلام السياسي التي يرتبط بها "أوردوغان" أيديولوجيًا.



وأوضح أن هناك تدخلًا عسكريًا تركيًا في سوريا والعراق وليبيا، مشيرًا إلى أن هذا التدخل مرفوض من الشعب التركي لأنه يُكلف تركيا الكثير ولا عائد من ورائه.



وتابع: كل هذه الدول تشكي تركيا للأمم المتحدة، معتبرة أن هذا التدخل العسكري هو اعتداء على سيادتها.



وأردف: هناك أيضًا تدخل إعلامي متمثل في حروب الجيل الرابع، لافتًا إلى أن تركيا تستضيف الآن فلول جماعة الإخوان الإرهابية وتوفر لها منابر إعلامية تنفق عليها قطر، وتستخدم هذه المنابر لإثارة الاضطرابات وبث الشائعات والأكاذيب، بهدف هز الثقة بين المواطن والدولة في هذه البلاد.



وأكمل أن آخر ما أقدم عليه "أردوغان" في هذا السياق، كان في الأمم المتحدة عندما خرج بخطابه عن المألوف، مؤكدًا أن هذا الخطاب لم يلقَ أي صدى ولم يعره العالم أي اهتمام.