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اقتصاد

القاهرة تستحوذ على 38% من مستخدمي الإنترنت الأرضي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي فائق السرعة ADSL في مصر، بلغ نحو 6.88 مليون مشترك؛ بتراجع بنسبة 33 %، مقارنة بنحو 6.91 مليون مشترك، في مايو السابق عليه، في حين سجل 5.82 مليون مشترك في يونيو 2018؛ بزيادة بلغت 1.06 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 18.18 %.

وأكد التقرير إن نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول من إجمالي مشتركي المحمول في مصر، بلغت 38.79 % بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 34.27 عن نفس الفترة العام الماضي.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن القاهرة الكبري استحوذت علي نحو 38% من مستخدمي الإنترنت الأرضي في مصر، تلتها منطقة الدلتا بنحو 22 %، ثم الوجه القبلي بنحو 14 % وحصلت منطقة الاسكندرية ومطروح على 10 %، وأخير جاءت مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6 %.

وقال التقرير إن عدد مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول، بلغ 36.46 مليون مستخدم في يونيو، مقارنة بنحو 32.81 مليون مستخدم في يونيو عام 2018، بنمو سنوي 11.13 %، وشهري نحو 0.73 %.

وأوضح التقرير إن مستخدمي USB مودم انخفض إلى 2.89 مليون مستخدم، بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.48 مليون في يونيو 2018، بتراجع سنوي بلغ نسبته 17.07 % وشهري نحو 0.81%.

وأكد التقرير إن السعة الدولية للإنترنت بلغت نحو 2.37 تريليون نبضة في الثانية بنهاية يونيو، مقابل 1.91 تريليون نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2018، بزيادة سنوية بلغت 24.51 % وشهرية نحو 10.99 %، بقيمة بلغت نحو 467.25 مليار نبضة في الثانية.

وقالت التقرير إن مستخدمي الانترنت خلال العام المالي 2018-2019 بلغ 40.9 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت وصلت 48 %.

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