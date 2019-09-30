القاهرة تستحوذ على 38% من مستخدمي الإنترنت الأرضي
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:16 م
طارق عتمانطباعة
كشف تقرير مؤشرات الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي فائق السرعة ADSL في مصر، بلغ نحو 6.88 مليون مشترك؛ بتراجع بنسبة 33 %، مقارنة بنحو 6.91 مليون مشترك، في مايو السابق عليه، في حين سجل 5.82 مليون مشترك في يونيو 2018؛ بزيادة بلغت 1.06 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 18.18 %.
وأكد التقرير إن نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول من إجمالي مشتركي المحمول في مصر، بلغت 38.79 % بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 34.27 عن نفس الفترة العام الماضي.
وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن القاهرة الكبري استحوذت علي نحو 38% من مستخدمي الإنترنت الأرضي في مصر، تلتها منطقة الدلتا بنحو 22 %، ثم الوجه القبلي بنحو 14 % وحصلت منطقة الاسكندرية ومطروح على 10 %، وأخير جاءت مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6 %.
وقال التقرير إن عدد مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول، بلغ 36.46 مليون مستخدم في يونيو، مقارنة بنحو 32.81 مليون مستخدم في يونيو عام 2018، بنمو سنوي 11.13 %، وشهري نحو 0.73 %.
وأوضح التقرير إن مستخدمي USB مودم انخفض إلى 2.89 مليون مستخدم، بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.48 مليون في يونيو 2018، بتراجع سنوي بلغ نسبته 17.07 % وشهري نحو 0.81%.
وأكد التقرير إن السعة الدولية للإنترنت بلغت نحو 2.37 تريليون نبضة في الثانية بنهاية يونيو، مقابل 1.91 تريليون نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2018، بزيادة سنوية بلغت 24.51 % وشهرية نحو 10.99 %، بقيمة بلغت نحو 467.25 مليار نبضة في الثانية.
وقالت التقرير إن مستخدمي الانترنت خلال العام المالي 2018-2019 بلغ 40.9 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت وصلت 48 %.
وأكد التقرير إن نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول من إجمالي مشتركي المحمول في مصر، بلغت 38.79 % بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 34.27 عن نفس الفترة العام الماضي.
وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن القاهرة الكبري استحوذت علي نحو 38% من مستخدمي الإنترنت الأرضي في مصر، تلتها منطقة الدلتا بنحو 22 %، ثم الوجه القبلي بنحو 14 % وحصلت منطقة الاسكندرية ومطروح على 10 %، وأخير جاءت مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6 %.
وقال التقرير إن عدد مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول، بلغ 36.46 مليون مستخدم في يونيو، مقارنة بنحو 32.81 مليون مستخدم في يونيو عام 2018، بنمو سنوي 11.13 %، وشهري نحو 0.73 %.
وأوضح التقرير إن مستخدمي USB مودم انخفض إلى 2.89 مليون مستخدم، بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.48 مليون في يونيو 2018، بتراجع سنوي بلغ نسبته 17.07 % وشهري نحو 0.81%.
وأكد التقرير إن السعة الدولية للإنترنت بلغت نحو 2.37 تريليون نبضة في الثانية بنهاية يونيو، مقابل 1.91 تريليون نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2018، بزيادة سنوية بلغت 24.51 % وشهرية نحو 10.99 %، بقيمة بلغت نحو 467.25 مليار نبضة في الثانية.
وقالت التقرير إن مستخدمي الانترنت خلال العام المالي 2018-2019 بلغ 40.9 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت وصلت 48 %.