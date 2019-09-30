افتتاح مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية

أكد محافظ البحيرة على دور المدارس الثانوية العسكرية في تحقيق الانضباط والالتزام العسكري بين صفوف الطلبة واكتشاف الطلبة الموهوبين في كافة المجالات، بالإضافة إلى دورها في توعيتهم بدور قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومقدراته، ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بالعمل الجاد والوطنية والسلوك القوى وتنمية روح الولاء والانتماء وتخريج جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.



جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية بنظام التأسيس العسكري، حيث قام المحافظ بحضور طابور الصباح وتمام السرايا والكتائب والعرض العسكري لطلبة المدرسة وطابور العرض الرياضي وطابور الاشتباك والفنون القتالية بقواعد الاشتباك المتلاحم دون سلاح والسلام الوطني الجمهوري.



ثم تفقد المحافظ، يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والعقيد محمد شرف - المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد سعد - وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أشرف عبد السلام - مساعد مدير الأمن، مكتب قائد المدرسة وعدد 2 فصل تعليمي للتربية العسكرية مجهزين بمساعدات التدريب ولوحات تعليمية وبروجيكتور وشاشة عرض.



وشهد المحافظ من داخل أحد الفصول بالمدرسة فعاليات محاضرة تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على أمن واستقرار الوطن" تناولت تعريف الإشاعة والعوامل المهيئة لها وأنواعها وآثارها، حيث أكد المحافظ لطلبة المدرسة على ضرورة الانضباط والالتزام والالتفاف حول العلم المصري والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن العسكرية شرف تقوم بغرس المبادئ والقيم، كما وجه الطلبة بضرورة تعاونهم مع المدربين والمعلمين والجد والإجتهاد والحفاظ على اللياقة البدنية وعدم الإنسياق وراء الشائعات والفكر المتطرف.



كما قدم المحافظ تحية شكر وتقدير للواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة لجهودهما المبذولة في تحويل 5 مدارس ثانوية إلى مدارس عسكرية وهي (دمنهور الثانوية العسكرية - دمنهور الثانوية الميكانيكية - حوش عيسى الثانوية العسكرية - النوبارية الثانوية العسكرية - زهور الأمراء الثانوية الفنية العسكرية ) كإنجاز غير مسبوق يعزز روح الولاء والإنتماء للوطن وبناء الشخصية.



وأشار إلى أنه من المقرر دخول 2 مدرسة عسكرية هذا العام (عزت النمر الثانوية العسكرية بإيتاي البارود - ناصر الثانوية العسكرية بكوم حمادة ) كما أنه من المقرر أن يصل عدد المدارس العسكرية بالمحافظة إلى 22 مدرسة بحلول عام 2020م.



وأكد المستشار العسكري للمحافظة على أن الثانوي العسكري يشبه نظام التعليم العام وتشرف عليه وعلى اختباراته وزارة التربية والتعليم، ولكن بزيادة بعض المواد مثل التربية العسكرية والتقاليد العسكرية بالإضافة إلى دروس حضارية بجانب منظومة الدراسة المنضبطة.



ثم تفقد المحافظ منتجات المدرسة الخاصة بالمنتجات الخشبية وأعمال النسيج واللحام وتشكيل المعادن.



هذا وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية تم إنشاؤها عام 1962م وهي على مساحة 26 ألف متر² وتضم عدد 2656 طالبا في الصفوف الثلاث ويعمل بها عدد 460 معلم ومعلمة ولقد تم توفير الزي العسكري لطلاب المدرسة وتغيير اليافطة الخاصة بها لتكون مدرسة ثانوية عسكرية كثمرة تعاون بين التربية والتعليم والتعليم الفني وقوات الدفاع الشعبي والعسكري.