"البيئة" تطلق منظومة إلكترونية جديدة لإزالة مخلفات الشوارع

شهد مسؤلو وزارة البيئة، صباح اليوم الاثنين، مراسم إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة، لرصد المخلفات فى بعض الأحياء بمحافظة القاهرة كمرحلة أولى بحضور وزير الإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت والعديد من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية وذلك بمقر المركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).



وأوضحت البيئة أنه يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة بالتعاون مع شركة إنفيرون أدابت العاملة في مجال إدارة المخلفات، من خلال تطبيقين أحدهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدنى، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الوزارة والشركة لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات في 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ.



وشددت على أن المنظومة الرقمية الجديدة تأتى فى إطار توجهات الدولة للتحول الرقمى وتقديم شكل ومضمون جديدين لمنظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات في مصر.



ويبدأ تفعيل منظومة الرصد في 6 أحياء بمحافظة القاهرة كمرحلة اولى تمهيدًا لتعميم المنظومة في باقي المحافظات، من خلال توفير كافة الإمكانيات لإنجاح هذه المنظومة التكنولوجية المتكاملة التي ترسم صورة متميزة للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمشاركة المجتمعية من المواطنين والمجتمع المدنى على السواء.



وأكدت أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات، حيث تستخدم أحدث الأدوات الرقمية التى يتم تطبيقها على المستوى الدولى لرصد التلوث وظاهرة تراكم المخلفات فى الأحياء والمدن بما يسهم في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع وأحياء المدن والمحافظات المصرية.



كما أوضحت أن المنظومة تتضمن استخدام تطبيق "DAWAR" على الهواتف لرصد المخلفات لربط المواطنين بالنظام تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتعمية كأحد أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينهم من إرسال صور للمخلفات الموجودة بالشارع إلى الجهات المعنية بإدارة المنظومة ومنها شركات تجميع القمامة المصرح لها في كل منطقة خدمة للعمل على إزالتها.



وأضافت أن تطبيق المنظومة الجديدة بهذا الشكل يشمل تنمية قدرات العاملين بمنظومة الرصد والمتابعة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات المعنية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وكيفية العمل على سرعة إزالة المخلفات التي يقوم المواطنون برصدها وإرسال صورها عبر التطبيق، ليتسلم المواطن عبر التطبيق صورة حديثة للمكان بعد إزالة ورفع المخلفات.



من جانبه عبر المهندس مصطفى خيرت، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت عن سعادته بإطلاق المنظومة الإلكترونية التى تم إعدادها من قبل الشركة بالتعاون مع وزارة البيئة؛ للحد من التلوث من خلال مراقبة ورصد المراحل المختلفة لعناصر منظومة إدارة المخلفات، خاصة في ظل رؤيتنا كأحد الشركاء المعنيين ضمن منظومة إدارة المخلفات نسعى للتعاون مع مؤسسات الدولة، متمثلة فى وزارة البيئة للنهوض بقطاع المخلفات وتحقيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات التى تهدف وزارة البيئة لتطبيقها وتنفيذها من خلال استخدام طرق غير تقليدية لنصل إلى صورة مصر التي نريد أن نراها متجسدة في أحياء نظيفة وراقية.