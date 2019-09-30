روسيا: نعترف بالانتخابات الأفغانية

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف: "إن بلاده على اتصال دائم مع حركة طالبان، وتعترف بالانتخابات الأفغانية".



وأضاف كابولوف، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "إن الاتصالات غير المباشرة مع حركة طالبان الأفغانية لا تنقطع أبدا، وأنا شخصيا على اتصال دائم معهم".



كما أكد الدبلوماسي الروسي أن بلاده تعترف بالانتخابات الأفغانية، وذلك رغم نسبة المشاركة المنخفضة، وتابع قائلا: "إن هذه الانتخابات قريبة من شيء نعتبره نزيها وشفافا، ونحن نعترف بها"، موضحا أن الأمر يعود للشعب الأفغاني في نهاية المطاف، وأضاف: "دعونا ننتظر الإعلان الرسمي عن نتائج هذه الانتخابات في 19 أكتوبر المقبل".