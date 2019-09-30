مغيث: ترجمة 200 كتاب سنويًا (فيديو)

قال الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومى للترجمة، إن مصر لا تزال تتصدر الدول العربية من حيث الترجمة، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بترجمة نحو 200 كتاب سنويا، حيث يترجم المركز كتبا من أكثر 36 دولة، وتسيطر اللغة الإنجليزية على أكبر نسبة من الكتب المترجمة بالمركز.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الكتب الأدبية تستحوذ على نسبة 40% من المبيعات، والنسبة الأخرى للكتب التاريخية والسياسية والفنية والسينمائية، مشيرًا إلى أن أمريكا هي الدولة الأولى من حيث ترجمة الكتب، ويعود ذلك إلى وجود جنسيات وأقليات كثيرة داخلها.



وأوضح أن تصحيح صورة العرب لدى الدول الغربية، لا يتم من خلال توجيه خطابات وحسب، وإنما من خلال ترجمة الأدب، فهو قادر على نقل الصورة الحقيقة للعالم العربي.