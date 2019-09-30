المجلس التصديري يدرس أسباب تراجع صادرات الحديد والصلب

أشاد أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، بقرار مجلس الوزراء، بتفعيل البرنامج الجديد؛ لتحفيز الصادرات، ويدرس المجلس التصديري حاليا أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية وهي منتجات الالمونيوم، والحديد والصلب، ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير، والرخام والجرانيت.



وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس، في بيان لها، أن الإجراءات التي بدأت وزارتي التجارة والصناعة والمالية في اتخاذها بالفعل؛ لسداد متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات ستسهم في حل إحدى أهم المشكلات التي عانى منها القطاع التصديري طوال السنوات الثمانية الماضية.



وأشارت "إسماعيل" إلى أن المجلس التصديري يقوم من جانبه حاليًا بإعلام أعضاء المجلس بآليات التسوية، التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، والتي تسمح بعمل مقاصة بين مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وما عليهم من ضرائب أو رسوم جمركية، أو من خلال الحصول على الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب سداد وزارة المالية لـ 10% من هذه المستحقات التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوري.



وحول أداء صادرات قطاع مواد البناء، أشارت "إسماعيل" إلى تعافي صادرات القطاع، حيث سجلت نحو 867 مليون دولار في أول شهرين من العام المالي الحالي 20202019، مقابل 667 مليون دولار في شهري يوليو وأغسطس من عام 2018، بارتفاع بنسبة 29.9% تقريبا عن شهري يوليو وأغسطس 2018، متوقعة أن يسهم البرنامج الجديد لحفز الصادرات المصرية في استمرار الاتجاه الصاعد لصادرات القطاع لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي.



وأضافت "إسماعيل" بأن هناك نمو كبير في حجم صادرات القطاع للإمارات، التي سجلت الشهر الماضي نموا بنسبة 251% لتحقق 137 مليون دولار لتحتل المركز الأول بالقائمة، يليها كندا بنسبة نمو 343% لتسجل 39 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 30 مليونا بتراجع 24%، يليها اسبانيا بنسبة نمو 180% لتسجل 19 مليون دولار، ثم في المركز الخامس ليبيا بنسبة نمو 31%، لتسجل 18 مليون دولار ثم ألمانيا بقيمة 12 مليونًا بنسبة تراجع 2%، ثم الجزائر في المركز السابع، بقيمة 11 مليون دولار، بنسبة تراجع 43%، ثم لبنان وهولندا والسعودية بقيمة 8 ملايين دولار لكل منهم؛ ليحتلوا المراكز من الثامن إلي العاشر.



وحول أداء صادرات منتجات قطاع مواد البناء أوضحت اسماعيل أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة التي يندرج تحتها ذهب السكري، لا تزال السلعة الأعلى تصديرًا في القطاع بقيمة 176 مليون دولار في أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 335%، والثاني منتجات الألمونيوم بقيمة 40 مليون دولار، بتراجع 12%، والثالث الحديد والصلب بقيمة 35 مليون دولار، بتراجع 55%، ثم صادرات الزجاج المسطح ومنتجاته بقيمة 34 مليون دولار، بنسبة نمو 18%، والخامس منتجات النحاس بقيمة 15 مليون دولار بنسبة ارتفاع 4%.



وأشارت "إسماعيل" إلى أن المجلس التصديري يدرس حاليا أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية وهي منتجات الالمونيوم، والحديد والصلب، ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير، والرخام والجرانيت؛ للعمل على إزالتها واستمرار طفرة صادرات القطاعات الأخرى حيث تمتلك مصر في قطاع مواد البناء ميزة نسبية تؤهلها ان تصبح مركز رئيسي للقطاع في التصنيع والتصدير.