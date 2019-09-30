الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المجلس التصديري يدرس أسباب تراجع صادرات الحديد والصلب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:11 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أشاد أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، بقرار مجلس الوزراء، بتفعيل البرنامج الجديد؛ لتحفيز الصادرات، ويدرس المجلس التصديري حاليا أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية وهي منتجات الالمونيوم، والحديد والصلب، ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير، والرخام والجرانيت.

وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس، في بيان لها، أن الإجراءات التي بدأت وزارتي التجارة والصناعة والمالية في اتخاذها بالفعل؛ لسداد متأخرات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات ستسهم في حل إحدى أهم المشكلات التي عانى منها القطاع التصديري طوال السنوات الثمانية الماضية.

وأشارت "إسماعيل" إلى أن المجلس التصديري يقوم من جانبه حاليًا بإعلام أعضاء المجلس بآليات التسوية، التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، والتي تسمح بعمل مقاصة بين مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وما عليهم من ضرائب أو رسوم جمركية، أو من خلال الحصول على الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب سداد وزارة المالية لـ 10% من هذه المستحقات التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوري.

وحول أداء صادرات قطاع مواد البناء، أشارت "إسماعيل" إلى تعافي صادرات القطاع، حيث سجلت نحو 867 مليون دولار في أول شهرين من العام المالي الحالي 20202019، مقابل 667 مليون دولار في شهري يوليو وأغسطس من عام 2018، بارتفاع بنسبة 29.9% تقريبا عن شهري يوليو وأغسطس 2018، متوقعة أن يسهم البرنامج الجديد لحفز الصادرات المصرية في استمرار الاتجاه الصاعد لصادرات القطاع لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وأضافت "إسماعيل" بأن هناك نمو كبير في حجم صادرات القطاع للإمارات، التي سجلت الشهر الماضي نموا بنسبة 251% لتحقق 137 مليون دولار لتحتل المركز الأول بالقائمة، يليها كندا بنسبة نمو 343% لتسجل 39 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 30 مليونا بتراجع 24%، يليها اسبانيا بنسبة نمو 180% لتسجل 19 مليون دولار، ثم في المركز الخامس ليبيا بنسبة نمو 31%، لتسجل 18 مليون دولار ثم ألمانيا بقيمة 12 مليونًا بنسبة تراجع 2%، ثم الجزائر في المركز السابع، بقيمة 11 مليون دولار، بنسبة تراجع 43%، ثم لبنان وهولندا والسعودية بقيمة 8 ملايين دولار لكل منهم؛ ليحتلوا المراكز من الثامن إلي العاشر.

وحول أداء صادرات منتجات قطاع مواد البناء أوضحت اسماعيل أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة التي يندرج تحتها ذهب السكري، لا تزال السلعة الأعلى تصديرًا في القطاع بقيمة 176 مليون دولار في أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 335%، والثاني منتجات الألمونيوم بقيمة 40 مليون دولار، بتراجع 12%، والثالث الحديد والصلب بقيمة 35 مليون دولار، بتراجع 55%، ثم صادرات الزجاج المسطح ومنتجاته بقيمة 34 مليون دولار، بنسبة نمو 18%، والخامس منتجات النحاس بقيمة 15 مليون دولار بنسبة ارتفاع 4%.

وأشارت "إسماعيل" إلى أن المجلس التصديري يدرس حاليا أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية وهي منتجات الالمونيوم، والحديد والصلب، ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير، والرخام والجرانيت؛ للعمل على إزالتها واستمرار طفرة صادرات القطاعات الأخرى حيث تمتلك مصر في قطاع مواد البناء ميزة نسبية تؤهلها ان تصبح مركز رئيسي للقطاع في التصنيع والتصدير.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي لمحدودي الدخل: اطمئنوا.. أتابع بنفسي ملف بطاقات التموين.. والحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

منذ حوالي 18 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين (فيديو)

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين (فيديو)

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة اغتصابها

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

أيام زمان

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

الصحة

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

دراسة: رائحة الجسم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

كشف| علماء يجمِّعون ملامح وجه أميرة مصرية عاشت قبل 4000 سنة

الإحصاء: 6.5 مليون مسن في 2019.. و10 ملايين من أصحاب المعاشات يستفيدون من "كرامة"

ترامب للشعب الأمريكي: "إما أنا..أو الفوضى"

"إصرار مصري على ملء الخزان في 7 سنوات".. اليوم أطول اجتماعات سد النهضة

منوعات

سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

2018 الأعلى في زواج الكويتيين بأجانب

سول تقرر السماح بإجازة أبوة أطول الشهر المقبل

"أسيكس" تعتذر عن عرض محتوى إباحي على شاشات متاجرها بنيوزيلندا

كشكول

"الخشت": 25% خصم لأبناء "هيئة التدريس" ببرامج الساعات المعتمدة

التحقيق مع الأخصائيين الاجتماعيين بـ"الفيوم الزخرفية"

حيثيات الحكم ببراءة طلاب دبلوم الثانوية للتكنولوجيا من الغش الجماعي

"عجلان": بدء الدراسة بمدرسة صناعة الذهب والمجوهرات بالعبور غداً

إسلام سياسي

إخواني منشق يكشف طرق استغلال الإخوان لعناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة


زيت وسكر

بعد حديث الرئيس.. وزير التموين يعلن عن 5 مفاجآت سارة للمواطنين

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعي تطوير شارع “السادات” 

“القوى العاملة” تستعد لتنظيم أول ملتقى للمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

أطفال الشوارع قنبلة موقوتة ندوة بقصور الثقافة

"جمال حمدان" شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51

"ديوان الأهرام" تحتفي بنصر أكتوبر.. والموسيقار فريد الأطرش

8 شروط للتقدم لجائزة "فاروق حسني" في الفن التشكيلي.. تعرف عليها

صفحتنا ع الفيس بوك