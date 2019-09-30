حماس ترفض استضافة قطر للوفد الرياضي الإسرائيلي

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الاثنين، إن حماس تأسف لاستضافة قطر وفدًا رياضيًا إسرائيليًا، قائلا ان هذه الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم.



وأصدرت الحركة بيانا أوضحت فيه، أن ما قامت به قطر يأتي في الوقت الذي يقوم به الاحتلال بجرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني.



يأتي هذا في أعقاب مشاركة خمسة لاعبين من إسرائيل ضمن الوفد الذي سترسله تل أبيب للمشاركة بطولة العالم لألعاب القوى في قطر، فقد أعلنت جمعية ألعاب القوى الإسرائيلية أن لاعبيها الخمسة من المقرر ان يتوجهون إلى الدوحة ضمن وفد يضم خمسة لاعبين بالإضافة إلى عدد من المدربين والإداريين.