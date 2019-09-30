عارضة أزياء وأم لثلاثة أطفال.. ما لاتعرفه عن "كارن وازن"

من قال أنكِ لا تستطيعين أن تكونِ أمًا ولا تعرفين الدخول إلى عالم الموضة في نفس الوقت، لابد وأنه كان خاطئًا، فنجد عارضة أنه من أشهر عارضات الأزياء، التى تتمتع بمتابعة ملايين من المعجبين لها، هى أمُّ لثلاثة أطفال، نتحدث عن "كارن وازن".



استطاعت اللبنانيّة كارن وازن، أن تضع اسمها بين أشهر عارضات الأزياء، وصانعي الموضة في العالم، حيث نجد إطلالاتها تزين أسبوع الموضة بباريس 2019، بإطلالة باريسية، عبارة عن فستان من الكروهات من علامة ديور، ومعطف بنفس اللون.



"كارين وازن" دائمًا ما تخطف الأنظار إليها بإطلالاتها الجذابة التى تختارها بعناية، لتتألق بها في سماء الموضة، هى أيضًا أم لثلاثة أطفال صغار، جورج الأكبر، وكارلي وكاي هم التوأم الأصغر، تجد حياتها قد أكتملت بوجودهم.



فتفضل كارن مشاركة جمهورها تجربتها فى الأمومة وسط أطفالها، وحياة أسرتها السعيدة، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، فتثير حب وإعجاب الكثير من المتابعين، كما تعبر عن حبها لزوجها ودعمه لها دائمًا في نجاحها، حيث تعبر حياتهما عن مشاركة حقيقة لكل من الأب والأم فى رعاية الأطفال الصغار.



ومؤخرًا احتفلت كارن، بعيد ميلاد توأمهما الرابع، "كارلي وكاي"، حيث عبرت عن مشاعرها تجاههم، قائلة: "آمل أن تعرفا مدى الحب والفرح اللذين جلبتهما ليس فقط في حياتنا بل لحياة كل من قابلكم، فأنتن أفضل مفاجأة لدينا، أنا أحبكن ملائكتى وأعز أصدقائي، عيد ميلاد سعيد لأطرف البنات الجميلات، أتمنى لكن كل السعادة في العالم".



كتبت العديد من مجلات الموضة عن "كارن وازن" أنها أيقونة فى عالم الأزياء، أظهرت أنها قادرة على القيام بكل ذلك من خلال الموازنة بين ثلاثة أطفال جميلة، والبقاء في قمة عالم الموضة، وامتلاكها لعلامة نظارات خاصة بها، والذهاب دائمًا إلى باريس والمشاركة في أسبوع الموضة في نيويورك.

