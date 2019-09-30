سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

تحقق الشرطة الأسترالية في تهم تتعلق بـ"الوحشية مع الحيوانات"، بعد أن دهس سائق مركبة ما يصل إلى 20 حيوانا من الكنغر، من بينها العديد من الصغار، وقتلها.



وعثر على الجيف في بلدة ميريمبولا الساحلية جنوب شرقي أستراليا، صباح أمس الأحد.



وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، اليوم الاثنين، إنها تعتقد أن الحيوانات قد دُهست بواسطة مركبة واحدة قبل منتصف ليل السبت مباشرة.



وقال متحدث باسم الشرطة في بيان: "تناشد الشرطة الشهود في أعقاب عدة أفعال وحشية مع الحيوانات على الساحل أقصى جنوب الولاية في مطلع الأسبوع".



كما تحقق خدمة الحدائق الوطنية والحياة البرية في الحادث.



وقالت خدمة معلومات الحياة البرية والإنقاذ والتعليم (وايرز) إنه تم إنقاذ ما لا يقل عن ثلاثة من صغار الكنغر من جراب أم نافقة، ويتولى متطوعون رعاية الصغار.