رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال المرافق للسكن الإداري بمنطقة بريزي

تفقد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال توصيل المرافق "كهرباء - مياه" لعمارات السكن الإداري بمنطقة بريزي بمركز ومدينة سيوة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها بعد الانتهاء من توصيل المرافق بها.



وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة أن عدد السكن الإداري "4" عمارات بإجمالي "48" شقة والمنفذة من قبل مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالعاملين بالجهاز الإداري بمختلف القطاعات وتحقيق الاستقرار لهم خاصة فى المناطق البعيدة.



وأوضح اللواء وقائي الحصيوي أن جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المدن لكافة المشروعات في كافة المجالات ومتابعة استكمال البنية التحتية وتوصيل المرافق لها.