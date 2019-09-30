خطة "رجال الأعمال" لتحسين الوضع السياحي في مصر

قال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع السياحي يتجه نحو الاتجاه الرقمي علي كل المستويات، وهو ما يجعل وجود شركات السياحة وبقائها بهذا الشكل أصبح مهدد؛ نتيجة لأن السائح أصبح يتعامل بدون وسيط ومن خلال الانترنت.



وأكد "منتصر" أن تحويل مصر من دولة تمتلك مقاصد سياحية إلى دولة سياحية مثل دبي، يتطلب خطة طويلة الأجل، والتعامل مع القطاع باعتباره هدف ومشروع قومي، لافتًا أن الدولة السياحية هي التي تمتلك كل ما هو سياحي من بنية تحتية تكنولوجية متطورة والمواصلات الصديقة للبيئة والطرق الأمنة.



وأكد على أهمية عمل حملة تسويقية ودعائية كبيرة؛ لإبراز الأمن والاستقرار، الذي تنعم به مصر وهو عنصر الجذب السياحي الأهم، بالإضافة إلى استضافة بطولات رياضية بجوائز ضخمة لاستقطاب الأبطال الدوليين مثل رياضة التنس.



وأشار نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نجاح البطولة الإفريقية في مصر بجانب بطولة الاسكواش، كان لها بالغ الأثر الإيجابي؛ للترويج للسياحة المصرية وزيادة حركة الوفود السياحية لمصر في فترة قصيرة.