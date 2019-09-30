"مقتل خاشقجي وهجوم أرامكو".. رسائل "بن سلمان" في حوار "60 دقيقة"

رسائل صارمة وجهها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حواره ببرنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الأمريكية، التي تطرق خلاله إلى الحديث عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسبل الرد على الهجمات الأخيرة لشركة "أرامكو"، فضلًا عن التغيرات الاجتماعية بالمملكة، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز الرسائل التي جاءت في حوار الأمير محمد بن سلمان، الأخير للشبكة الأمريكية.



"مقتل خاشقجي"

نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إصدار أوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدًا أنها جريمة بشعة وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة كقائد في المملكة العربية السعودية، خاصةً لأن مرتكبي الجريمة أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية.



وأضاف، أنه عندما يتم ارتكاب جريمة ضد مواطن سعودي من قبل المسؤولين الذين يعملون لحساب الحكومة السعودية، فإنه كقائد، يجب أن يتحمل المسؤولية، وصرح: "كان هذا خطأ.. ولا بد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب تكرار مثل هذا الشيء في المستقبل".



وردًا على سؤاله حول عدم علمه بالجريمة مسبقًا، أوضح "بن سلمان"، أنه من المستحيل أن يعرف ما يفعله ثلاثة ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية بشكل يومي، مؤكدًا استمرار التحقيقات في هذا الشأن، وبمجرد إثبات التهم الموجهة إلى شخص ما، ستتم محاكمته على الفور بغض النظر عن رتبته دون استثناء.



وتعليقًا على ما ورد حول اعتقاد الحكومة الأمريكية بأن مقتل خاشقجي جاء بأمر من ولي العهد السعودي، قال "بن سلمان" إنه لا يوجد بيان رسمي أعلنته الحكومة الأمريكية في هذا الصدد،و لا توجد معلومات أو أدلة واضحة على أن شخصًا مقربًا منه فعل شيئًا بهذا المعنى، مشددًا: "هناك متهمين ويجري التحقيق معهم.. لكن مرة أخرى لا يمكنك أن تتخيل الألم الذي عانينا منه، لا سيما الحكومة السعودية، من جريمة مثل هذه، كما آمل أن يتم تقديم أية معلومات بهذا الشأن تهمني".



"هجمات أرامكو"

وفيما يخص الهجمات الأخيرة التي ضربت شركة النفط السعودية "ارامكو" في بقيق وخريص 14 سبتمبر الجاري، أكد ولي العهد السعودي، أن الاعتداء الأخير لم يصب قلب صناعة الطاقة السعودية، إنما أصاب قلب صناعة الطاقة العالمية، إذ عطل الهجوم 5.5٪ من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره.



وردًا على سؤاله حول السبب وراء عدم صد الهجوم رغم القوة الدفاعية للمملكة، قال "بن سلمان": "المملكة العربية السعودية هي تقريبًا حجم قارة، فهي أكبر من أوروبا الغربية، ولدينا درجة عالية من التهديدات، وبالتالي من الصعب تغطية كل هذا بشكل كامل"، موضحًا أن الدفاعات الجوية السعودية تشمل أنظمة صواريخ باتريوت وصواريخ هوك الأمريكية التي لم تكن مصممة لإسقاط الطائرات بدون طيار.



واعتبر ولي العهد السعودي، ما فعلته إيران بالعمل الحربي واصفًا الهجوم الأخير على "أرامكو" بـ"الغباء الذي لا يحمل أية أهداف استراتيجية"، كما حذر من أنه إذ لم يتخذ العالم إجراءً قويًا وحازمًا لردع إيران، فستشهد المنطقة المزيد من التصعيد الذي يهدد المصالح العالمية، مثل تعطل إمدادات النفط وقفز أسعارها إلى أرقام عالية لا يمكن تصورها.



"الأزمة اليمنية"

وأعرب ولي العهد السعودي، عن أمله ألا يتم الرد على إيران عسكريًا، مؤكدًا أن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري، وأوضح أنه حال توقف إيران عن دعمها للحوثيين، فربما يصبح الحل السياسي أسهل بكثير في اليمن، فيما اعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن مبادرة الحوثيين الأخيرة لوقف إطلاق النار من جانبهم، بمثابة خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية.



"إصلاح القوانين"

وتطرق الحوار إلى الحديث عن التغييرات الاجتماعية الأخيرة داخل المملكة وبعض القوانين الخاصة بالناشطات السعوديات، إذ أعرب ولي العهد السعودي عن عدم موافقته على بعض القوانين التي تحكم المملكة، إلا أنه يجب احترامها حتى يتم إصلاحها.



"لوجين الهذلول"

وتناول اللقاء، قضية الناشطة المحتجزة لوجين الهذلول، إذ أكد ولي العهد السعودي، أن قرار الإفراج عنها لا يعود له وإنما أمر متروك للمدعي العام بالمملكة، وهو مدع عام مستقل، فيما شدد على أنه سيتابع قضيتها بشكل شخصي.