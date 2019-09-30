تأجيل محاكمة المطربة بوسى فى التهرب الضريبى

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لجلسة 28 أكتوبر المقبل؛ لتقديم ما يفيد التصالح.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفي.



كانت المحكمة قضت في 7 مايو 2018 بحبس بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.



وأسندت النيابة لـ"بوسي" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مليون و827 ألفًا و210 جنيهات.