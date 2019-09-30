النيابة تعاين موقع سقوط مروحة على طالبة فى مدرسة بالسلام

انتقل فريق من نيابة السلام لمعاينة موقع سقوط مروحة على طالبة داخل أحد الفصول بمدرسة في مدينة السلام.



وكشفت التحريات الأولية عن أن الطالبة سقطت عليها مروحة أثناء تواجدها داخل أحد الفصول بمدرسة في السلام، فأصيبت بجروح متفرقة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.



كانت بداية الواقعة عندما ورد إخطار من مستشفى السلام التخصصي يفيد بوصول طالبة مصابة إثر سقوط مروحة عليها أثناء تواجدها داخل الفصل.



بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.