انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، من انتشال جثة طفل غرق أثناء لهوه في ترعة العشر آلاف التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بغرق طفل في ترعة العشر آلاف بدائرة المركز.



انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير والمقدم بهاء الكردى رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية والقوات إلى مكان البلاغ، وتبين غرق الطفل "يزيد محمد عبداللا" سنة ونصف، وتم انتشال جثته بواسطة الضفادع البشرية بعد أن بحث عنه الأهالي كثيرًا حتى وجدوه أخيرًا غارقًا في الترعة المشار إليها.



وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وندب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.



تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق لاستخراج تصريح الدفن.