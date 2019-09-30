فنلندا: الوقت ينفذ أمام بريطانيا لتقديم مقترح (بريكست) جديد وموثوق

صرح رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه اليوم الاثنين، بأن الوقت ينفذ أمام بريطانيا لتقديم مقترح جديد وموثوق فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وقال رينه -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن الخيار الأفضل أمام بريطانيا لتحقيق خروج منظم من الاتحاد هو الاتفاق الذي تم مناقشته بالفعل بين الجانبين وترفضه الحكومة البريطانية حاليا، وذلك عقب لقائه بنظيره التشيكي أندريه بابيس في العاصمة التشيكية براغ.



وتابع أن الموقف في بريطانيا غير واضح ولا يمكن التكهن كيف ستكون نهايته.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل بوجود اتفاق أو عدمه.



يذكر أن فنلندا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد المؤلف من 28 دولة.