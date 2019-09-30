الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألفًا و100 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأثنين، يبلغ 28 ألفًا و100 ميجاوات، مقابل 28 ألف ميجاوات أمس الأثنين، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، وأن الحمل الأدنى بلغ 20 ألفًا و970 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.



ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على اسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.