النجم الأيرلندي المخضرم ماكاولي يعلن اعتزاله

أعلن المدافع الأيرلندي الشمالي جاريث ماكاولي اليوم الاثنين اعتزاله اللعب، وذلك بعد مسيرة طويلة في الدوري الإنجليزي ومع منتخب بلاده.



وخاض ماكاولي -39 عاما- 203 مباريات في الدوري الممتاز كما شارك في 80 مباراة دولية، وسجل لمنتخب بلاده في المباراة التي حقق فيها الفوز الأول ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).



وكان هدف ماكاولي هو الأول لأيرلندا الشمالية في نهائيات بطولة كبيرة منذ 30 عاما، كما أصبح ماكاولي حينها ثاني أكبر الهدافين سنا في تاريخ البطولة الأوروبية، لكن الحظ عانده بعد ها وسجل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لدى خروج الفريق أمام ويلز في دور الستة عشر.



وقضى ماكاولي آخر موسم في مسيرته الاحترافية ضمن صفوف جلاسجو رينجرز الاسكتلندي، وقد شارك خلاله في سبع مباريات فقط.



وكان ماكاولي قد لعب في إنجلترا لأندية لينكولن وليستر سيتي وإبسويتش قبل أن ينضم في 2011 إلى ويست برومويتش ألبيون.



وقال ماكاولي لدى إعلان اعتزاله عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" إنه سيظل "ممتنا" للأبد لكل الدعم الذي حصل عليه من جماهير أيرلندا الشمالية، كما تقدم بالشكر لكل الأندية التي لعب لها.



وأضاف "الكثير من الناس كانوا يسألون منذ الصيف عن خططي، لذلك رأيت أن الوقت المناسب قد حان للإعلان عن قراري باعتزال اللعب".