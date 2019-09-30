فيديو.. طالب يصمم لوحة لـ مارلين مونرو بـ 3500 قطعة خشب

قال أحمد عبد الرحمن، صاحب لوحة مارلين مونرو المصنوعة بقطع الخشب، إنه يبدع في أعماله الفنية لأنه يعشق العمل بها، ولا يشعر بالوقت، مشيرًا إلى أن اللوحة تم تصميمها بعد تدريب استغرق 3 سنوات.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن موهبة الرسم بالخشب لديه منذ الصغر، ولكنه لم يهتم تنميتها سوى منذ عامين أو ثلاثة أعوام، لافتًا إلى أنه استخدم قطعا خشبية صغيرة جدًا، حيث أنه كان هناك بعض القطع الدقيقة لا تتخطى 1 ملليمتر لرسم اللوحة.



وأشار إلى أنه كان ينمي نفسه بنفسه، دون أن يتلقى أي تدريبات خارجية، موضحًا أن مجال دراسته في الهندسة لا علاقة له بهذا الفن.