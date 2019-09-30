ضبط 3560 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناءً على تعليمات مدير أمن الجيزة.



وتمكنت إدارة المرور - خلال الـ24 ساعة الماضية - من رصد 3560 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 79 مخالفة تجاوز سرعات و1650 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 65 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائى"، وتم حجز 27 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و80 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 73 دراجة بخارية وسيارة.