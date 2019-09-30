4 مشروبات مهمة تقلل حدة أعراض تكيس المبايض

نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن هناك واحدة من بين كل 10 سيدات تعاني من متلازمة تكيس المبايض، وهو اضطراب هرموني شائع جدًا بين النساء في سن الإنجاب، وأن هناك 4 مشروبات يجب على كل فتاة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض تناولها يوميًا للتخلص من حدة الأعراض المصاحبة لهذه المتلازمة.



- عصير صبار الألوفيرا:

هو عصير مرطب، ويساعد الجسم على إزالة المواد الكيميائية المتراكمة، لأن الجسم يختزن جميع السموم في الأمعاء، وبتناول كوب يوميًا من عصير الصبار فإن ذلك ينظف ويزيل السموم من الجهاز الهضمي، ويجب تناوله على معدة فارغة كل صباح للتخلص من أعراض متلازمة تكيس المبايض.



- خل التفاح:

بسبب طبيعته القلوية يساعد على توازن مستوى الهيدروجين في الجسم، ويحسن عملية الهضم، ويزيل أي خراجات موجودة بالرحم.. يمكن مزج ملعقتين من خل التفاح مع كوب ماء دافئ كل صباح.



- شاي البابونج:

مشروب مهدئ للأعصاب ويخفض من مستوى القلق الناتج عن الآم متلازمة تكيس المبايض، فتناول فنجان من شاي البابونج يساعد على الاسترخاء وهدوء الأعصاب.



- بذور الحلبة:

مشروب الحلبة أفضل مشروب لمن تعاني من متلازمة تكيس المبايض، فهو يحافظ على صحة المبيضين، وينظم الدورة الشهرية.. يمكن نقع بعض بذور الحلبة في الماء وتصفيتها في كوب وتناوله ساخنا أو باردا في الصباح.