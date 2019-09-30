دبي لصناعات الطيران تتراجع عن خطط لطلبية طائرات كبيرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن الشركة تميل إلى توسعة أسطولها من خلال الاستحواذ على شركة منافسة، وذلك بعدما لم تتمكن الشركة من الاتفاق على طلبية كبيرة من إيرباص وبوينج.



وكانت دبي لصناعات الطيران، التي باتت في مصاف كبار مؤجري الطائرات باستحواذها في 2017 على أواس ومقرها دبلن، مهتمة بطلب شراء شبه قياسي يضم 400 طائرة من إيرباص وبوينج.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيروز تارابور "من الصعب أن تجد دبي لصناعات الطيران طريقة لقبول الأسعار والبنود والشروط التي تطرحها الشركات المصنعة للمواد الأصلية".