سولشار يثق في قدراته رغم بداية مانشستر يونايتد المهتزة

يثق أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد في قدرته على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الفريق رغم البداية المهتزة هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويحتل يونايتد المركز 11 بثماني نقاط بعد ست مباريات لكن المدرب النرويجي البالغ من العمر 46 عاما قال إنه يمكنه إعادة بطل الدوري الممتاز 20 مرة إلى طريق المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول المتصدر.



وأبلغ سولشار الصحفيين قبل مواجهة اليوم الاثنين في الدوري أمام أرسنال "لا أشك في قدراتي. لو شككت للحظة في قدراتي فان بقية العالم سيفعل ذلك. أجرينا مناقشات طويلة داخل النادي وأؤمن بما أفعله.. سيتي وليفربول في مكانة بعيدة جدا عن بقية المنافسين.



وأضاف: لكني أؤمن بقدرتنا على المنافسة للبقاء على مقربة منهما. تشيلسي يمر بمرحلة إعادة بناء أيضا. وهناك أرسنال وتوتنهام وليستر.

هناك الكثير من الفرق التي تنافس على هذه المراكز المتقدمة بالإضافة لمانشستر".



وأخفق يونايتد في تكرار الأداء الذي ساعد سولشار على تولي منصبه بشكل دائم في مارس اذار حيث حقق الفريق خمسة انتصارات في 18 مباراة من وقتها.