رصد الحيتان مع السكان الأصليين في أستراليا

يمكن للزوار في مدينة بريسبان الأسترالية الاطلاع على ثقافة السكان الأصليين من منظور مختلف تماما.



فبدءًا من يونيو إلى نوفمبر يمر الحوت الأحدب عبر ساحل كوينزلاند خلال هجرته لمسافة خمسة كيلومترات من القطب الشمالي، ويمكن للزوار مشاهدة هذه الحيتان الآن في إطار رحلات اليوم الواحد التي يقودها السكان الأصليون.



وخلال هذه الرحلات، يتحدث المرشدون عن ثقافتهم وعن الصلة الروحية لشعبهم مع الحيتان، وخلال الرحلة يأخذ أعضاء من شعب "كوانداموكا" الزوار إلى جزيرة نورث سترادبروك الواقعة قبالة بريسبان عاصمة كوينزلاند.



وتقول شركة "يالينجبيلا تورز" المسيرة لهذه الرحلات إنها أول منظمة تقدم رحلات رصد الحيتان رفقة مرشدين من السكان الأصليين.