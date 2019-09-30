ضبط 3 آلاف قرص مشبك فاسد في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة استهدفت، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط

مصنع حلوى مشبك غير مرخص، وتم ضبط 3000 قرص مشبك.



شارك في الحملة عادل أبو شمعة مدير عام الإدارة، وأحمد جميل عقدة رئيس الرقابة بتموين مركز الدلنجات، ووائل أبو الروس.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.