إنشاء لسان بحرى لحماية بوغاز الجميل من آثار المناخ

واصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ أعمال خطة العام الجديد، لحماية المدن الساحلية ومنها بورسعيد ودمياط ورشيد ومطروح من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وعوامل النحر.



وتفقد المهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ، والمهندس إبراهيم الدسوقي مدير عام إدارة بورسعيد، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية لحماية بوغاز اشتوم الجميل القديم بمدينة بورسعيد، وذلك من خلال إنشاء لسانين بحريين، لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر، كما قام المهندس الداودي محمد رمضان مدير عام الخطة الاستثمارية بالمرور على عملية حماية المنطقة شرق ميناء دمياط وعملية حماية بوغاز الجميل بإدارة التنفيذ ببورسعيد.



وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، إنه يتم استكمال تنفيذ أعمال تدعيم وحماية شواطئ المدن الساحلية ضمن خطة العام المالى الجديد.



وأكد في تصريحات لـ"الدستور" أن الخطة تستهدف حماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية ونحر البحر، التي تتسبب في فقدان كثير من الشواطئ، وتعرض بعض المناطق بالغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر.