استقرار أسعار العملات العربية

سجلت أسعار العملات العربية استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر الريال السعودي طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري،4.32 جنيه للشراء، 4.34 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي 53.31 جنيه للشراء،53.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.41 جنيه للشراء، 4.44 جنيه للبيع.

