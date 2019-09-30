المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لعاطل في اتهامه بالإتجار بالمخدرات في الزاوية الحمراء.



وأسندت النيابة للمتهم "هاني أحمد"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين"؛ بقصد الإتجار بدون تصريح، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



ومؤخرًا تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا بإتجار المتهم في المواد المخدرة، وبالبحث والتحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنة.



وبتفتيشه عثر على جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر بحيازة كمية المخدرات للإتجار بها والمبلغ المالي من متحصلات بيعها.