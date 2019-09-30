"جمبسوت" نرمين الفقي يشعل انستجرام

حرصت الفنانة نيرمين الفقى، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور جديدة لها خلال ظهورها في إحدى المناسبات.



وظهرت "نيرمين" فى الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث تألقت بجمبسوت بيج، وتميز التصميم بأنه مصنوع من قماش الستان الناعم الذى منحها إطلالة جذابة وأنيقة.



واعتمدت "الفقى" على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ فى استخدام مستحضرات التجميل.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.