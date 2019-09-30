تقديم صرف المعاشات بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم صرف جميع معاشات أكتوبر المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد أكتوبر.



وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.61 مليون قائم بالصرف.



وأكدت وزارة التضامن، أنه تم تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.



وتبلغ معاشات شهر أكتوبر 15.17 مليار جنيها لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف.