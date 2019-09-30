إصابة 13 شخص في انقلاب ميكروباص بالتجمع الخامس

أصيب 13 شخصا بكسور وكدمات، اليوم الاثنين، إثر انقلاب ميكروباص في منطقة التجمع الخامس، نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة.



وكانت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، تلقت إخطارا من الخدمات المعنية بالطريق المؤدي للتجمع الخامس، مفاده وقوع حادث مروري.



وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة "ميكروباص" بسبب انفجار الإطار الخلفي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، بجروح وكدمات، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام.



فيما تم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.