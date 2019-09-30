سائق مقطورة يصطدم بعقار سكني في 15 مايو

اصطدم سائق مقطورة بواجهة عقار سكني وسيارة ملاكي، في مدينة 15 مايو، ما أسفر عن تهشم السيارة بالكامل وسقوط جزء من واجهة العقار.



تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بالمجاورة 12 في مدينة 15 مايو.



وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة "مقطورة" بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن اصطدامه بواجهة عقار وسيارة ملاكي كانت مركونة أمامه، وتهشم السيارة بالكامل وسقوط جزء من واجهة العقار.



وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع السيارة العالقة، وإزالة حطام الحادث.