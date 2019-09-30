وزير بريطاني: يمكننا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 31 أكتوبر

قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، إنه يمكن لبلاده الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق، رغم قانون يلزم رئيس الوزراء بطلب تأجيل الخروج ما لم يتم التوصل لاتفاق.



وعند سؤاله عن احتمال مغادرة التكتل دون اتفاق قال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نعم ممكن. إنها ليست النتيجة التي نفضلها. نعمل بدأب من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 31 أكتوبر".



وتابع "لكن إذا لم ننجح في ذلك سيظل علينا مغادرة الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ، لا يمكننا مواصلة التردد والتأخير، وسنغادر إذا اضطررنا لذلك دون اتفاق في 31 أكتوبر".



وقال إنه يعتقد أنه يعرف كيف سيتم ذلك في ضوء القانون الذي يلزم رئيس الوزراء بطلب تأجيل الخروج.