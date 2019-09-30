إعادة تشكيل مجلس إدارة "الدلتا للتأمين"

كشفت شركة الدلتا للتأمين عن تعيين عادل موسى رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لها ممثلا عن القابضة المصرية الكويتية.



وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن مجلس الإدارة اعتمد هذا القرار خلال جلسته أمس.



وأضافت أن المجلس وافق كذلك على تعيين سعيد عادل محمود الألفي نائبا لرئيس مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية.



كما وافق على تعيين السيد الجوهري نائبا لرئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار.



الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال العام المالي 20182019 بلغ 135.79 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 91.55 مليون جنيه خلال العام السابق له.



وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام بنسبة 35.29%، لتصل إلى 158.92 مليون جنيه، مقابل 117.47 مليون جنيه خلال العام السابق له.



وسجلت الأعمال المستقلة ارتفاعا خلال العام المالي 2018-2019 لتصل إلى 88.233 مليون جنيه، مقابل 64.352 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.