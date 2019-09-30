مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الاثنين، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، نعرضها عليكم:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة:
مانشستر يونايتد × أرسنال – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة:
بارما × تورينو – التاسعة إلا ربع مساء– على قناة beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم والقنوات الناقلة:
ديسبورتيفو أفيس "كهربا" × سبورتنج لشبونة – التاسعة والربع مساء
كأس محمد السادس للأندية الأبطال والقنوات الناقلة:
ظفار العمانى × مولودية الجزائر – السادسة والنصف مساء على قناة ابو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة:
مانشستر يونايتد × أرسنال – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة:
بارما × تورينو – التاسعة إلا ربع مساء– على قناة beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم والقنوات الناقلة:
ديسبورتيفو أفيس "كهربا" × سبورتنج لشبونة – التاسعة والربع مساء
كأس محمد السادس للأندية الأبطال والقنوات الناقلة:
ظفار العمانى × مولودية الجزائر – السادسة والنصف مساء على قناة ابو ظبى الرياضية