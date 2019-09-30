مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الاثنين، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، نعرضها عليكم:



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة:

مانشستر يونايتد × أرسنال – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة:

بارما × تورينو – التاسعة إلا ربع مساء– على قناة beIN SPORTS HD 4



مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم والقنوات الناقلة:

ديسبورتيفو أفيس "كهربا" × سبورتنج لشبونة – التاسعة والربع مساء



كأس محمد السادس للأندية الأبطال والقنوات الناقلة:

ظفار العمانى × مولودية الجزائر – السادسة والنصف مساء على قناة ابو ظبى الرياضية