حبس مسجلين سرقا 5 تكاتك في المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، الاثنين، حبس مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة التكاتك في المطرية.



كشفت التحريات أن المتهمين "جمال. ع" 25 سنة، و"محمد. ع" 23 سنة، مسجلين في قضايا سرقة، أقرا بسرقة 5 تكاتك بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع، وتمكنا من بيعهم وتقسيم المبلغ على أنفسهم وإنفاقه على أغراضهم الشخصية.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالي بمنطقة المطرية من القبض على مسجلين أثناء سرقتهما توك توك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.