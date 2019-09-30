"النيل لحليج الأقطان" تحسم التسوية النهائية مع الدولة

قالت شركة النيل لحليج الأقطان، إن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، سيعرض اليوم الاثنين، موقف التسوية مع الدولة بشأن الشركة.



وأضافت الشركة في افصاحها للبورصة، أن الجمعية ستنظر المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.



كان من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة، أمس الأحد، إلا أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أعلن عدم اكتمال النصب القانوني للمساهمين.



يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في أبريل 2014 حكمًا نهائيًا ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين، ولكن لم تنفذه الدولة حتى حينه لصعوبة ذلك، مما أدى الحكومة إلى إصدار قانون للتعامل مع تلك الشركات والتي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2019.



وأشارت الشركة، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام المصري طالبت بعرض التسوية على الجمعية العامة للشركة وكذلك لطلب تفويض لرئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود التسوية مع الدولة.



ونوهت، إلى أن قيمة التعويض سوف يتم الإخطار بها عقب الانتهاء من تحديده بمعرفة المقيمين وقبل انعقاد الجمعية العامة للشركة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.



ونص مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.