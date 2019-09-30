الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

"النيل لحليج الأقطان" تحسم التسوية النهائية مع الدولة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
قالت شركة النيل لحليج الأقطان، إن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، سيعرض اليوم الاثنين، موقف التسوية مع الدولة بشأن الشركة.

وأضافت الشركة في افصاحها للبورصة، أن الجمعية ستنظر المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

كان من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة، أمس الأحد، إلا أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أعلن عدم اكتمال النصب القانوني للمساهمين.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في أبريل 2014 حكمًا نهائيًا ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين، ولكن لم تنفذه الدولة حتى حينه لصعوبة ذلك، مما أدى الحكومة إلى إصدار قانون للتعامل مع تلك الشركات والتي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2019.

وأشارت الشركة، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام المصري طالبت بعرض التسوية على الجمعية العامة للشركة وكذلك لطلب تفويض لرئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود التسوية مع الدولة.

ونوهت، إلى أن قيمة التعويض سوف يتم الإخطار بها عقب الانتهاء من تحديده بمعرفة المقيمين وقبل انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.

ونص مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

نجلاء بدر بإطلالة جريئة تشعل "إنستجرام" من الجونة (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

منذ حوالي 15 ساعة

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

ads

الصور

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين (فيديو)

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

أيام زمان

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

الصحة

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

دراسة: رائحة الجسم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

"القوى العاملة" تستعد لتنظيم أول ملتقى للمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

وزير المالية لـ"الرئيس نيوز": حزمة قوانين جديدة في البرلمان الدورة المقبلة

مفاجأة.. صادرات المجوهرات المصرية تقفز 335% بقيمة 176 مليون دولار

معيط: أكثر من مسار لتحفيز الصادرات وتعميق التصنيع المحلي

منوعات

"أبل" تسعى لاستبدال شعارها

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

دراسة: العمل عن بُعد يمنحك السعادة والاستقرار

3 إجراءات لحماية طفلك من إدمان التكنولوجيا

كشكول

ولي أمر لـ"التعليم": رفقاً بطلاب الدمج.. ابني بيحل امتحانات صعبة

عميد آداب عين شمس لـ"كشكول": 60 % من المنتسبين للجامعات مدارس خاصة .. واقترح فرض رسوم مستقلة عليهم (حوار)

افتتاح البرنامج الدولي المشترك بين جامعتي "القاهرة" و"شنغهاي"

رئيس جامعة عين شمس يوقع اتفاقية تعاون مع "روتاري"

إسلام سياسي

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة

قصة غضب إخوان أوروبا وأمريكا ضد قنوات الجماعة بتركيا

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات


زيت وسكر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30 – 9 – 2019

أسعار الدولار اليوم الإثنين 30 – 9 – 2019

أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 – 9 – 2019

احذر الوجه الآخر للرياضة

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

شاعر المهجر فرانسوا باسيلي في الصالون الثقافي العربي بنيويورك

"المساواة بين الفئات العمرية".. شعار اليوم الدولي للمسنين

مركز الثقافة السينمائية يقيم احتفالية "أكتوبر والسينما"

رواية ميشيل ويلبيك الجديدة.. مواجهة لغوية صادمة لأسئلة خالدة

صفحتنا ع الفيس بوك