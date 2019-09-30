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مصر

غدًا.. بدء صرف معاشات أكتوبر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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وجهت وزارة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 15.17 مليار جنيها، وذلك اعتبارًا غدًا الثلاثاء الأول من أكتوبر.

وأكدت وزارة التضامن، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح غدًا الثلاثاء، وذلك لما يزيد عن 3.24 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.62 مليار جنيها.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات لمتابعة صرف معاشات أكتوبر، من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة.

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