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رياضة

ديوكوفيتش يقف وحيدا أمام مصارعي سومو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتش
وكالات
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ربما يكون نوفاك ديوكوفيتش واحدا من أكثر الرياضيين الذين يتمتعون بلياقة بدنية كبيرة لكن المصنف الأول عالميا في التنس شعر بأنه بلا حول أو قوة عندما زار تدريبا لمجموعة من مصارعي السومو المعتزلين اليوم الاثنين.
وأخفق اللاعب الصربي البالغ من العمر 32 عاما والموجود في طوكيو للمشاركة في بطولة اليابان المفتوحة في زحزحة أحد المصارعين من مكانه أثناء التدريب الصباحي.
وقال ديوكوفيتش لموقع اتحاد اللاعبين المحترفين على الانترنت "شعرت بضآلتي قليلا مقارنة بمصارعي السومو.. ربما لو كسبت المزيد من الكيلوجرامات فانني سأكون مستعدا للمنافسة. ربما أحتاج إلى ثلاثة أضعاف وزني الحالي للمنافسة.
"من الرائع مشاهدتهم بهذه المرونة رغم ضخامتهم.. لم أكن أعتقد أن هذه الرياضة تتضمن كل هذه المرونة خاصة انها من رياضات الأوزان الثقيلة".
وتذكر ديوكوفيتش، الذي سيلتقي مع الاسترالي اليكسي بوبيرين في الدور الأول غدا الثلاثاء، عندما كان يشاهد أكيبونو تارو الذي أصبح أول مصارع سومو ولد خارج اليابان يصل إلى مرتبة يوكوزونا وهي أعلى تصنيف في هذه الرياضة في 1993.

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