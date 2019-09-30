شرطة نيوزيلندا تعتقل رجلا بعد تهديدات في ولينجتون

قالت شرطة نيوزلندا اليوم الاثنين إنها اعتقلت رجلا لأنه أدلى بتهديدات في العاصمة ولينجتون قالت وسائل إعلام محلية إنها مرتبطة بقنابل.



وذكرت إذاعة نيوزلندا أن عدة شوارع أغلقت في وسط ولينجتون في الوقت الذي نفذت الشرطة فيه عمليات تفتيش بينما جرى إجلاء العاملين في محطة وقود تابعة لشركة (بي.بي).



وقالت الشرطة في بيان إعلامي "أخلت الشرطة عددا من الأماكن... لضمان سلامة المواطنين.. اعتقل شخص فيما يتصل بالتهديدات".

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.