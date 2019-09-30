اليوم.. إعلان جائزة فاتسلاف هافل لحقوق الإنسان

من المقرر أن تعلن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورج اليوم الاثنين عن منح جائزة فاتسلاف هافل السنوية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.

وتضمنت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة، المساه على اسم رجل الدولة التشيكي السابق والناشط الديمقراطي، للعام 2019 المثقف الصيني المعتقل من عرق الويغور إلهام توهتي، ومحامي حقوق الإنسان الطاجيكي بوزرجمير يوروف، ومبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان ومقرها البلقان.

ويمنح مجلس أوروبا، منذعام 2013، الناشطين في مجال حقوق الإنسان جائزة فاتسلاف هافل، التي تبلغ قيمتها 60 ألف يورو (65640 دولارًا) وتم تسميتها على اسم رئيس جمهورية التشيك السابق الذي توفي في عام.2011 وفي العام الماضي، فاز الناشط الروسي في مجال حقوق الإنسان أويب تيتيف بالجائزة.

وتراقب المنظمة ومقرها ستراسبورج، التي تعمل بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي، حقوق الإنسان في البلدان الأعضاء فيها، بما في ذلك تركيا وروسيا.

