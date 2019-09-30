"أبومينابل" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة والكوميديا "أبومينابل"، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كلوي بينيت وألبيرت تساي وتنزينج نورجاي ترينور، إيرادات بلغت 85ر20 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الدراما "داونتون آبي"، الذي يشارك في بطولته ميشيل دوكري وتوبينس ميدلتون وماجي سميث، محققا إيرادات بلغت 5ر14 مليون دولار.

واحتل المركز الثالث فيلم الكوميديا والجريمة والدراما "هاسلرز"، الذي يشارك في بطولته كونستانس وو، وجينيفر لوبيز وجوليا ستايلز، محققا إيرادات بلغت 47ر11 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الرعب "إت: تشابتر تو"، الجزء الثاني من سلسلة "إت"، الذي يشارك في بطولته جيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وبيل هادر، محققا إيرادات بلغت 4ر10 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الدراما والمغامرة والغموض "أد أسترا"، والذي يشارك في بطولته براد بيت وتومي لي جونز وروث نيجا، محققا إيرادات بلغت 14ر10 مليون دولار.